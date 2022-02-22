Житель Самарской области нашел на берегу Волги обрез и хранил его дома под диваном

Мужчина решил оставить находку себе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские Жигулевска получили оперативную информацию, что 53-летний местный житель может незаконно хранить дома огнестрельное оружие. Сотрудники уголовного розыска провели осмотр дома подозреваемого и обнаружили под диваном гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ-БМ 16 калибра.

Мужчина рассказал, что нашел двустволку около 12 лет назад на берегу Волги в поселке Мордово Самарской области. Ружье было не заряжено, и мужчина решил оставить найденный трофей себе. Однако он знал, что за незаконное хранение оружия, может грозить уголовная ответственность, поэтому обрез он надежно прятал от посторонних глаз.

Полицейские изъяли ружье и возбудили в отношении жителя Жигулевска уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Теперь мужчине может грозить лишение свободы от трех до пяти лет и штраф в размере 80 тысяч рублей.