Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 6:26

Житель Самарской области нашел на берегу Волги обрез и хранил его дома под диваном

Ружье было найдено 12 лет назад на берегу Волги
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мужчина решил оставить находку себе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Мужчина решил оставить находку себе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские Жигулевска получили оперативную информацию, что 53-летний местный житель может незаконно хранить дома огнестрельное оружие. Сотрудники уголовного розыска провели осмотр дома подозреваемого и обнаружили под диваном гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ-БМ 16 калибра.

Мужчина рассказал, что нашел двустволку около 12 лет назад на берегу Волги в поселке Мордово Самарской области. Ружье было не заряжено, и мужчина решил оставить найденный трофей себе. Однако он знал, что за незаконное хранение оружия, может грозить уголовная ответственность, поэтому обрез он надежно прятал от посторонних глаз.

Полицейские изъяли ружье и возбудили в отношении жителя Жигулевска уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Теперь мужчине может грозить лишение свободы от трех до пяти лет и штраф в размере 80 тысяч рублей.