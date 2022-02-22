Дмитрий Азаров поздравил биатлониста Эдуарда Латыпова с победой на Олимпиаде-2022

В аэропорту Курумоч спортсмена встречали болельщики / Фото: министерство спорта Самарской области

Сегодня, 22 февраля 2022 года, в Самару вернулся «камышлинский буйвол», биатлонист Эдуард Латыпов. Он прилетел около трех часов ночи. Несмотря на это, олимпийского призера встречали болельщики. С победой и возвращением спортсмена также поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

— Три медали! Уверен, что и впереди будут медали. То, что ты сделал сейчас для нас, для нашей страны — потрясающе! Искренне тебя поздравляю! — сказал глава региона.

Эдуард Латыпов поблагодарил Дмитрия Азарова и болельщиков за поддержку. Спортсмен отметил, что она — важная составляющая победы.

Напомним, 27-летний биатлонист завоевал на Зимних Олимпийских играх в Пекине три бронзовые медали. Одну награду он выиграл в мужской эстафете, другую — в гонке преследования, а третью — в смешанной эстафете.