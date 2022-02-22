В Самаре фура вытолкала девушку на «Опеле» в кювет 22 февраля 2022 года

К счастью, никто не пострадал. Фото: Диана Фомина

Утром, 22 февраля 2022 года, в Самаре на Московском шоссе в районе поселка Мехзавод произошло ДТП, с участием легкового автомобиля и фуры. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в результате аварии легковой автомобиль марки «Опель» опрокинулся в кювет и перевернулся.

- За рулем иномарки была девушка. Большегруз шел в среднем ряду и начал перестроение. Легковой автомобиль попал в «слепую зону» фуры и начал уходить от столкновения в сугроб, - рассказали полицейские.

«Опель» наехал на препятствие в виде вала снега и перевернулся. К счастью, автолюбительница не пострадала. В настоящее ревмя по факту ДТП проводится проверка.