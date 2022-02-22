Самарчанки потратят на подарки мужчинам на 100 рублей меньше, чем в прошлом году

Чуть больше 20% опрошенных дам хотят устроить сюрприз в День защитника Отечества Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году жители Самары потратят на подарки ко Дню защитника Отечества на 100 рублей меньше, чем в прошлом. Причем бюджет мужчин на подарки больше женского. Таковы данные исследования сервиса SuperJob.

Среди опрошенных готовят подарок мужу 27% женщин, сыновьям — 18%, а отцам — всего 9%. Не планируют дарить подарки около 37% женщин. При этом чуть больше 20% хотят устроить сюрприз в этот день. В среднем местные жительницы планируют израсходовать 2800 рублей.

Среди мужчин своим отцам готовы дарить подарки 8%, а сыновьям 5%. Примечательно, что именно мужчины тратят больше — около 3300 рублей.

Больше всех на подарки готовы затратить респонденты с заработком более 80 тысяч рублей и в возрасте 24-35 лет. А меньше всего — люди с заработком около 30 тысяч рублей.