Заболеваемость COVID-19 в Самарской области за неделю выросла на 6%

Коронавирус продолжает "косить" жителей Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За неделю она увеличилась на 6%. Показатели превышены в 23 муниципальных образованиях. Об этом стало известно 21 февраля 2022 года на заседании оперштаба.

По данным специалистов, заболеваемость выросла в шести возрастных группах. Это дети 1-6 лет, молодые люди 18-29 лет, а также взрослое население 30-49 и 50-64 лет. Наибольший рост выявили среди младенцев до года (+38,7%) и пожилых людей старше 65 лет (+39,5%). Глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова рекомендовала усилить профилактику среди семей с маленькими детьми.

Что касается подростков в возрасте 7-14 и 15-17 лет, то они стали болеть реже. Во многом это благодаря введению в школах дистанционного обучения.

Если говорить о профессиональных группах, то высокая заболеваемость отмечается в сферах услуг, ЖКХ, образования и здравоохранения.