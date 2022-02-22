Комплексное развитие территорий в Самаре начнут с Безымянки и Мехзавода

В Самаре планируют построить новое жилье в отдаленных районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2022 году приступят к реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Она направлена на развитие жилищного строительства и на переселение людей из ветхих и аварийных домов. «Пионерами» проекта станут площадки на Мехзаводе и на Безымянке.

— Подготовлены 12 лотов. Первые два — 1-й квартал поселка Мехзавод и участок в границах улиц Нагорной, Ставропольской, Советской и проспекта Юных Пионеров — выставят на аукцион в марте 2022 года. Завершается подготовка еще трех лотов, — сообщили в региональном правительстве.

По словам министра строительства Самарской области Николая Плаксина, механизмы КРТ планируется внедрить в 30 кварталах, которые находятся в зоне влияния станций метро. Общая площадь данной территории составляет 113 га. Ее потенциал — около 3 млн кв. м нового жилья.

Власти региона призвали местных застройщиков активнее участвовать в конкурсе. Вице-губернатор Виктор Кудряшов подчеркнул, что высотную застройку в центре Самары существенно ограничат. Возводить многоэтажки можно будет в других районах.