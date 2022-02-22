Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 9:15

Самарцы назвали основные проблемы с поиском работы после 45 лет

Жители признались, что найти работу с достойной оплатой довольно тяжело
Алия Хафизова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Возрастным соискателям трудно найти работу с высокой зарплатой и по специальности

Возрастным соискателям трудно найти работу с высокой зарплатой и по специальности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели опрос среди жителей старше 45 лет. Они рассказали, с какими проблемами сталкиваются при поиске работы.

По данным аналитиков исследовательского центра Зарплата.ру, сейчас ищут работу 18% респондентов 45+. Сложности испытывают около 90% из них. По словам самарцев, тяжелее всего найти работу с хорошей зарплатой или по специальности. Также в список основных проблем вошли тяжелые условия труда и работа, где полностью соблюдается ТК.

По мнению возрастных соискателей, им легче трудоустроиться в направлениях образования и науки, в сфере услуг, бухгалтерии и языков, а также в качестве рабочего персонала.

Еще опрашиваемые поделились своими преимуществами по сравнению с более молодыми специалистами. Прежде всего это опыт и багаж знаний. Около 15% отметили более ответственный подход к работе. 10% заинтересованы в долгосрочной занятости. Вдобавок были упомянуты возможность стать наставником и адекватные зарплатные ожидания.

Но респонденты также признались, что некоторым из них гораздо сложнее ориентироваться в новых технология, чем молодым коллегам. Около 10% отметили трудности карьерного роста, а еще 6% участников рассказали, что в компаниях у них мало единомышленников и сверстников.