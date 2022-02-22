Самарцы назвали основные проблемы с поиском работы после 45 лет

Возрастным соискателям трудно найти работу с высокой зарплатой и по специальности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели опрос среди жителей старше 45 лет. Они рассказали, с какими проблемами сталкиваются при поиске работы.

По данным аналитиков исследовательского центра Зарплата.ру, сейчас ищут работу 18% респондентов 45+. Сложности испытывают около 90% из них. По словам самарцев, тяжелее всего найти работу с хорошей зарплатой или по специальности. Также в список основных проблем вошли тяжелые условия труда и работа, где полностью соблюдается ТК.

По мнению возрастных соискателей, им легче трудоустроиться в направлениях образования и науки, в сфере услуг, бухгалтерии и языков, а также в качестве рабочего персонала.

Еще опрашиваемые поделились своими преимуществами по сравнению с более молодыми специалистами. Прежде всего это опыт и багаж знаний. Около 15% отметили более ответственный подход к работе. 10% заинтересованы в долгосрочной занятости. Вдобавок были упомянуты возможность стать наставником и адекватные зарплатные ожидания.

Но респонденты также признались, что некоторым из них гораздо сложнее ориентироваться в новых технология, чем молодым коллегам. Около 10% отметили трудности карьерного роста, а еще 6% участников рассказали, что в компаниях у них мало единомышленников и сверстников.