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Общество22 февраля 2022 9:48

Самарцы рассказали, кого они поздравят с Днем Защитника Отечества, а кто в этот день останется без подарка

Треть жителей Самарской области считают, что поздравлять с 23 февраля не служивших мужчин не нужно
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Некоторые самарцы поздравляют мужчин с 23 февраля только по наличию военного билета

Некоторые самарцы поздравляют мужчин с 23 февраля только по наличию военного билета

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос среди жителей Самарской области в канун Дня Защитника Отечества. Самарцев спросили, кому они готовы сделать презент на 23 февраля, а кто останется в этот день без подарка.

Треть (39%) опрошенных жителей Самарской области считают, что поздравлять мужчин, которые не служили в армии, не нужно. Однако все же большинство (45%) самарцев считают, что в данном случае факт прохождения армейской службы не имеет значения. Стоит отметить, что наиболее категоричны в данном вопросе юристы и сотрудники сферы безопасности – они не хотят поздравлять коллег, которые не служили в армии (40% т 43% соответственно).

Однако корпоративная политика во многих самарских фирмах принуждает поздравлять всех без исключения коллег-мужчин, в не зависимости от прохождения службы. Об этом сообщили 94% опрошенных. 3% рассказали, что в их компаниях поздравляют лишь отслуживших, а еще 3% заявили, что у них в принципе нет традиции отмечать подобные праздники.