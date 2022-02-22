В Самаре обсуждают дизайн-проекты территорий для благоустройства в 2023 году

Пять пространств в Октябрьском районе попали в топ-20 мест для благоустройства / Фото: администрация Самары

В понедельник, 21 февраля, в Октябрьском районе Самары прошли общественные обсуждения дизайн-проектов, которые претендуют на благоустройство в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Сначала у нас прошел отбор территорий, после которого жители выбрали 20 пространств. Им подготовили соответствующие концепции благоустройства или так называемые дизайн-проекты, — рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин.

В список мест из Октябрьского района попали сразу пять пространств: сквер в районе дома № 32 по ул. Осипенко; сквер в районе домов № 22 и 24 по ул. Ново-Садовой; территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев; территория Постникова оврага, а также сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около дома № 68 по ул. Гагарина). Примечательно, что некоторые территории вошли в ТОП-20 впервые.

Каждый житель может напрямую высказаться и внести предложения по корректировке дизайн-проектов территорий. Свое мнение можно озвучить на запланированных встречах, отправить по электронной почте или оставить в пункте для приема письменных обращений.

Все пожелания самарцев будут приниматься до 28 февраля. Отдать свой голос за выбранный проект можно будет на платформе 63.gorodsrega.ru, через портал «Госуслуги» или виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах городской и районных администраций.