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Общество22 февраля 2022 10:31

В Самаре подрядчики начинают борьбу с гололедом

Работы ведут непрерывно
Алена ПРОВКИНА
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Работы ведутся ежедневно. Фото: городская администрация

Работы ведутся ежедневно. Фото: городская администрация

В Самаре подрядные организации, помимо вывоза снега, приступили к борьбе с гололедом. Из-за перепада температур пешеходные зоны нуждаются в большем внимании.

В городе 229 дождеприемников уже готовы к талой воде. Всего их – 1 322. Бригады работают в местах возможных подтоплений. Температурные качели колеблются из минуса в плюс. Временная передышка от сильных осадков позволила вывезти из города 6 500 тонн снега на специализированные полигоны.

В приоритете по очистке дорог от снега участки, на которые указала глава города Елена Лапушкина и местные жители. В регионе стараются прорабатывать все проблемные объекты. Особое внимание также уделяют отремонтированным в 2021 года дорогам: улице Гагарина, границам улиц Промышленности и XXII Партсъезда.