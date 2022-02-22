Новые ограничения на продажу алкоголя хотят ввести в Самарской области

В регионе хотят изменить площадь торговых залов, где разрешено продавать алкоголь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют ввести новые ограничения на продажу алкоголя. Корректировки затронут кафе, бары и магазины, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом говорится проекте закона Самарской области, который сейчас проходит коррупционную экспертизу. Документ размещен на сайте регионального министерства промышленности и торговли.

Сейчас продажа спиртных напитков разрешена в торговых залах, чья площадь составляет менее 50 квадратных метров. Авторы законопроекта предполагают увеличить ее до 75 квадратных метров. Кроме того, они хотят запретить торговлю пивом в общепитах, которые находятся в нестационарных торговых объектах.

— Законопроект инициирован из-за многочисленных обращений граждан, проживающих в МКД. Они обеспокоены частым нарушением общественного порядка во дворах и на детских площадках. Жители негативно относятся к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки, — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению чиновников, новые ограничения позволят сократить нелегальный оборот алкогольной продукции и снизят количество нарушений, которые люди совершают в состоянии опьянения.