Тольяттиазот приобрел новую спецмашину для тушения пожаров

Новую автоцистерну ввели в боевой расчет пожарной части / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот приступил к обновлению транспортного парка пожарной части. Предприятие приобрело современную машину для тушения возгораний. Технику уже ввели в боевой расчет.

— Покупка новой автоцистерны — это не просто вопрос условий работы пожарной части, а задача по обеспечению безопасности всего предприятия. Мы планируем продолжить обновление и модернизацию всего необходимого оборудования, — отметил генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

Новая машина оснащена всем необходимым оборудованием. Автоцистерна вмещает 3 тонны воды и 180 литров пенообразователя. Производительность двигателя насоса — 70 литров воды в секунду. Благодаря этому создается мощный напор. По словам начальника пожарной части Тольяттиазота Андрея Крутикова, скоро технику проверят в деле. Для этого на предприятии проведут специальные учения.

Отметим, в пожарной части ПАО «ТОАЗ» расположены два боевых расчета, в ангаре стоят две спецмашины. Еще два авто находятся в резерве. В общей сложности в пожарной части трудятся 64 человека.