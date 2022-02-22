В Самарской области 22 февраля 2022 года выявили коронавирус у 4167 человек

За сутки в больницы госпитализировали 479 жителей Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксировали новый антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявили 4 167 случаев заражения. Общее число теперь составляет 300 936. Такие данные приводит оперштаб на вторник, 22 февраля 2022 года.

В больницы госпитализировали 479 жителей региона. А вот 4 895 человек уже закончили лечение и выписались с больничного. За все время победить COVID-19 удалось уже 249 470 пациентам.

Есть и печальные новости. Умерли еще 19 ковид-больных. Всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировали 7 003 смертельных случая.

Напомним, за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Самарской области выросла на 6%. Чаще стали болеть младенцы до года и пожилые люди старше 65 лет.