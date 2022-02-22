Беженцев из Донецка и Луганска разместят в санаториях и лагерях Самарской области

Эвакуированным окажут медицинскую помощь

В Самарской области планируют разместить беженцев из ДНР и ЛНР. Прокуратура создала мобильную приемную.

Известно, что в Самарскую область эвакуировали около 1000 вынужденных переселенцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Временные пункты размещения готовятся на территориях санаториев и оздоровительных лагерей, расположенных в Самаре, Тольятти, Красноярском и Кинель-Черкасском районах, сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура также проследит, чтобы у беженцев был доступ к медицинской помощи и образованию.