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Общество22 февраля 2022 11:37

Беженцев из Донецка и Луганска разместят в санаториях и лагерях Самарской области

Создана мобильная приемная
Алена ПРОВКИНА
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Эвакуированным окажут медицинскую помощь

Эвакуированным окажут медицинскую помощь

В Самарской области планируют разместить беженцев из ДНР и ЛНР. Прокуратура создала мобильную приемную.

Известно, что в Самарскую область эвакуировали около 1000 вынужденных переселенцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Временные пункты размещения готовятся на территориях санаториев и оздоровительных лагерей, расположенных в Самаре, Тольятти, Красноярском и Кинель-Черкасском районах, сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура также проследит, чтобы у беженцев был доступ к медицинской помощи и образованию.