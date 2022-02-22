Губернатор поздравил самарских молодоженов, заключивших брак в красивую дату 22 февраля 2022 года

Во Дворце бракосочетаний в Самаре сегодня поженились 39 пар влюбленных

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил влюбленных, которые поженились во вторник, 22 февраля 2022 года, во Дворце бракосочетаний в Самаре. Всего таких оказалось 39 пар.

— Хочу пожелать, чтобы ваша семейная жизнь была такой же красивой, как дата, которую вы выбрали. Надеюсь, что ваша жизнь будет наполнена радостью, любовью, уважением, взаимопониманием и терпением, — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров вручил новобрачным подарочные комплекты. В их состав вошли сертификаты на путешествие по Самарской области. По словам губернатора, такой презент позволит молодоженам больше узнать о родной земле.

Всего в Самарской области сегодня заключили брак 328 пар влюбленных. Это рекордное количество для буднего дня. Чтобы все желающие смогли сыграть в красивую дату свадьбы, даже пришлось увеличить число слотов.

СПРАВОЧНО

По данным ЗАГС Самарской области, в 2021 году брак заключила 19 591 пара. В январе 2022-го поженились уже 810 пар влюбленных, а за первые недели февраля — 530.