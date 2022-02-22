Жители Самары смогут принять участие в конкурсе по созданию Маслены

В Самаре проведут конкурс по созданию кукол. Фото: городская администрация

В Самаре уже третий год подряд проходит конкурс «Самарская Маслена». Жители смогут принять участие в создании Маслены.

Известно, что сам конкурс пройдет в период с 1 февраля по 1 марта 2022 года. Творческие коллективы и все желающие могут принять участие. Для этого нужно только смастерить ростовую куклу, сообщили в городской администрации.

Кукла может быть выполнена в разных техниках, задействовать для этого можно любые материалы. Условие - рост куклы должен быть не менее 1,5 метра. Также важно, чтобы Маслена была устойчивой. Так, например, в прошлом году победила эко-кукла, которую изготовили воспитанники детского сада №7.