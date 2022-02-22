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Спорт22 февраля 2022 12:02

«Крылья Советов» и «Спартак» могут летом обменять Ломаева на Максименко

Клубы рассматривают такую сделку
Сергей АХМАТОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Александр Максименко может сменить Ивана Ломаева в «Крыльях», если последний уйдет.

Александр Максименко может сменить Ивана Ломаева в «Крыльях», если последний уйдет.

Фото: с сайта ФК "Спартак".

Вратарь «Спартака» Александр Максименко может летом оказаться в «Крыльях Советов». Однако в том случае, если в обратном направлении проследует голкипер самарцев Иван Ломаев. Клубы сейчас рассматривают такой обмен, сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Александру Максименко 23 года. Этот сезон он начинал как основной вратарь «Спартака», но потерял место в основе после разгромного поражения от «Зенита» 1:7.

Ивану Ломаеву 21 год. Это дебютный сезон для вратаря «Крыльев» в Премьер-лиге. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Спартак» интересуется Ломаевым.

Также источник сообщил, что вопрос о переходе защитника «Спартака» Ильи Гапонова в «Крылья Советов» почти решен. 24-летний футболист перейдет в самарский клуб на правах аренды.