Работа медиков в Самарской области стала тяжелее из-за штамма омикрон

Амбулаторное звено из-за омикрона работает очень напряженно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области увеличилась нагрузка на систему здравоохранения. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19. Жители стали чаще заражаться с приходом нового штамма.

— Омикрон бьет туда, где хрупко. Это не безобидный штамм. Амбулаторное звено работает очень напряженно. Медики начинают работу с 7 утра и трудятся до последнего пациента, — отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на заседании оперштаба 21 февраля 2022 года.

По данным чиновника, в регионе сейчас работают 417 мобильных бригад. Для них дополнительно выделили 142 машины. Также продолжается закупка лекарств для пациентов с КВИ, которые находятся на амбулаторном лечении. Кроме того, в губернии растет процент больных, которым требуется госпитализация. Сейчас в стационарах находятся 5 118 жителей, у которых медики диагностировали коронавирус, пневмонию или ОРВИ.

Армен Бенян подчеркнул, что большинство пациентов, которые попадают на больничные койки, — люди старше 60 лет. Преимущественно это те, кто имеет сопутствующие заболевания и до сих пор не прошел вакцинацию. С начала 2022 года количество стационарных больных возросло на 114%. Из-за этого в регионе приходится открывать резервные койки.