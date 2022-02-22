Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 12:34

В Самаре состоится Первенство по греко-римской борьбе

Турнир пройдет с 2 по 6 марта
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре пройдет первенство. Фото: городская администрация

В Самаре пройдет первенство. Фото: городская администрация

В областном центре впервые состоится турнир России по греко-римской борьбе. Известно, что соревнования начнутся 2 марта, а закончатся 6 марта.

Отбор в сборную страны пройдет в Ледовом дворце спорта. Старший тренер сборной России по греко-римской борьбе Николай Монов отмечает, что в Самаре турнир пройдет впервые. Ранее его проводили в Хабаровске и Иркутске. Эти соревнования станут финальным отбором.

Призеры пройдут медобследование, подготовку и будут выступать на международной арене. Для популяризации борьбы организаторы стараются проводить спортивные мероприятия в разных уголках России.