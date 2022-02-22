«Крылья Советов» обменяли Никиту Чернова на Илью Гапонова из «Спартака»

Никита Чернов должен был перейти в «Спартак» летом, однако клубы договорились, что это произойдет зимой. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили о том, что Никита Чернов перейдет в «Спартак» этой зимой. Центральный защитник должен был выступать за самарцев до окончания контракта, до лета этого года, однако клубы договорились о том, что Чернов переедет в московский клуб раньше. Клубы смогли договориться в последний день трансферного окна.

- Никита Чернов перешел в нашу команду летом 2019 года, за это время он провел 75 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. ПФК «Крылья Советов» благодарит Никиту за время, проведенное в клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении самарского клуба.

В обратном направлении отправился другой центральный защитник Никита Гапонов. «Крылья» взяли 24-летнего футболиста «Спартака» в аренду с правом выкупа. В самарском клубе он будет играть под 95 номером.