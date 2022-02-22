Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт22 февраля 2022 12:48

«Крылья Советов» обменяли Никиту Чернова на Илью Гапонова из «Спартака»

Защитник самарцев перейдет в стан красно-белых этой зимой, а защитник москвичей будет выступать за «КС» на правах аренды
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Никита Чернов должен был перейти в «Спартак» летом, однако клубы договорились, что это произойдет зимой.

Никита Чернов должен был перейти в «Спартак» летом, однако клубы договорились, что это произойдет зимой.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили о том, что Никита Чернов перейдет в «Спартак» этой зимой. Центральный защитник должен был выступать за самарцев до окончания контракта, до лета этого года, однако клубы договорились о том, что Чернов переедет в московский клуб раньше. Клубы смогли договориться в последний день трансферного окна.

- Никита Чернов перешел в нашу команду летом 2019 года, за это время он провел 75 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. ПФК «Крылья Советов» благодарит Никиту за время, проведенное в клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении самарского клуба.

В обратном направлении отправился другой центральный защитник Никита Гапонов. «Крылья» взяли 24-летнего футболиста «Спартака» в аренду с правом выкупа. В самарском клубе он будет играть под 95 номером.