Житель Жигулевска может сесть на четыре года за продажу охотничьего ножа

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины

Транспортные полицейские поймали подозреваемого в незаконном обороте холодного оружия. Мужчину задержали на входе в железнодорожный вокзал Жигулевска.

— Установлено, что 35-летний местный житель продал за 7 тысяч рублей охотничий нож. Он был изготовлен заводским способом и относится к гражданскому холодному оружию, — сообщили в Средневолжском ЛУ МВД на транспорте.

По данным собственного источника «КП-Самара», задержанный работает в МЧС в Жигулевске. Однако, по другим сведениям, он может быть уже уволен из ведомства. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 7 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение оружия». Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.