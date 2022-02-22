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Происшествия22 февраля 2022 12:49

Житель Жигулевска может сесть на четыре года за продажу охотничьего ножа

Мужчина незаконно реализовал холодное оружие
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины

Транспортные полицейские поймали подозреваемого в незаконном обороте холодного оружия. Мужчину задержали на входе в железнодорожный вокзал Жигулевска.

— Установлено, что 35-летний местный житель продал за 7 тысяч рублей охотничий нож. Он был изготовлен заводским способом и относится к гражданскому холодному оружию, — сообщили в Средневолжском ЛУ МВД на транспорте.

По данным собственного источника «КП-Самара», задержанный работает в МЧС в Жигулевске. Однако, по другим сведениям, он может быть уже уволен из ведомства. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 7 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение оружия». Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.