Самарец дал 100 тысяч рублей, чтобы получить военный билет

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель хотел получить военный билет и дал взятку в 100 тысяч рублей. Теперь на него возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в январе 2022 года в социальных сетях молодой человек разместил объявление, в котором указал о консультации. Он хотел избавиться от прохождения воинской службы, посредством дачи взятки. Подозреваемый откликнулся на объявление и обсудил с молодым человеком возможность сотрудничества. Мужчина планировал передать 100 тысяч рублей военному комиссариату. После получения части денег - 35 тысяч рублей - подозреваемого задержали, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливают все обстоятельства.