В Самаре вновь провели мониторинг цен на продовольственные товары

В Самаре жителям рассказали, где выгоднее купить продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты проводят мониторинг минимальных цен на продукты. Отслеживается стоимость на товары первой необходимости.

Так, самую низкую цену на молоко за литр отмечают в Красноглинском районе в магазине «Перекресток» - 39 рублей 88 копеек. Также в «Перекрестке» можно найти куриные яйца стоимостью – 60 рублей 50 копеек за десяток. Сахар по минимальной цене можно приобрести в «Ашане» Советского района – 49 рублей 49 копеек за килограмм. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов выгоднее всего тоже покупать в «Ашане», стоимость за килограмм – 47 рублей.

Весь список на продовольственные товары с самыми низкими ценами можно найти на официальном сайте городской администрации.