Больше 10 аварийных домов снесут в Самаре в марте 2022 года

На демонтаж аварийных построек направят несколько миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчиков, которые снесут более 10 аварийных домов. Речь идет об объектах, расположенных в Самарском, Куйбышевском, Железнодорожном, Ленинском, Кировском, Советском и Красноглинском районах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, в Ленинском районе Самары планируется демонтировать дома по адресам: ул. Вилоновская, 70 литера А (сумма лота — 388 тысяч рублей), ул. Вилоновская, 67 (782 тысячи рублей), ул. Садовая/Маяковского, 275/35 (384 тысячи рублей), ул. Красноармейская, 87 (472 тысячи рублей) и ул. Братьев Коростелевых, 92 (360 тысяч рублей).

В Самарском районе — по адресам: ул. Садовая, 19 (417 тысяч рублей), ул. Куйбышева/Крупской, 1/24 (313 тысяч рублей), ул. Самарская, 14-16 (604 тысячи рублей), ул. Фрунзе, 38 литера Б (240 тысяч рублей), ул. Водников, 67 литеры А и А1 (177 тысяч рублей), ул. Алексея Толстого, 65 (316 тысяч рублей).

В Куйбышевском районе — по адресам: ул. Белорусская, 120 литера В (988 тысяч рублей) и ул. Белорусская, 116 литера А (982 тысячи рублей).

В Кировском районе — по адресам: пер. Ташкентский, 58 (1,2 млн рублей), ул. Дальневосточная, 29 (797 тысяч рублей) и ул. Олимпийская, 14 (1,6 млн рублей).

В Советском районе под снос попал дом № 36А по улице Ивана Булкина (3,2 млн рублей), в Железнодорожном районе — дом № 12 литера М по улице Луганской (2,7 млн рублей), а в Красноглинском районе — дом № 15 в 7 квартале поселка Управленческий (1,1 млн рублей).

Сейчас идет подача заявок. Итоги электронных аукционов подведут в конце февраля 2022 года. Подрядчикам дадут на выполнение работ в среднем 30 дней.