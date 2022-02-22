В Самарской области адвокат обвиняется в коммерческом подкупе

Правоохранители задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудника адвокатской палаты столицы обвиняют в коммерческом подкупе. Сейчас адвокат под стражей.

По данным следствия, в июне 2021 года злоумышленник представлял интересы организации. Адвокат хотел передать лицу, представляющему истца, деньги и заключить мирное соглашения. Для противоположной стороны – это было невыгодно предложение. Обвиняемый все равно пошел на этот шаг и решил передать средства в ресторане Ленинского района. Он отдал представителю 260 тысяч рублей, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Известно, что после взятки адвоката задержали сотрудники правоохранительных органов. Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.