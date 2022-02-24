Более 700 проб отобрано экологами в зоне производственных площадок НКНП в 2021 году

Регулярные исследования состояния окружающей среды проводят по инициативе НК "Новый Поток"

Границы национального парка «Бузулукский бор» и населенных пунктов вблизи производственных объектов НК «Новый Поток» находятся на постоянном экологическом контроле. Регулярные исследования состояния окружающей среды по инициативе нефтяной компании проводят три независимые организации. По итогам 2021 года специалисты-экологи отобрали в общей сложности 711 проб.

Так, филиал ЦЛАТИ по Оренбургской области фиксирует антропогенную нагрузку, анализируя пробы почвы, воздуха, воды и донных отложений в границах лицензионных участков НКНП. В 2021 году специалисты ЦЛАТИ исследовали 671 пробу.

Институт степи Уральского отделения РАН следит за состоянием флоры, фауны и ландшафтов Бузулукского бора. В прошлом году мониторинг биоресурсов проводился в три этапа, с февраля по ноябрь, по итогам составлены рекомендации для нефтедобывающего предприятия, включающие среди прочего, защиту старовозрастных деревьев.

Бузулукская специализированная лаборатория ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» наблюдает за состоянием атмосферного воздуха, исследуя пробы на наличие загрязняющих веществ (сероводорода, диоксида азота и оксида углерода).

Данные первых двух видов мониторинга направляются в дирекцию национального парка «Бузулукский бор» и в отдел геологии и лицензирования департамента по недропользованию по ПФО по Оренбургской области. Результаты исследований атмосферного воздуха также направляются главам сельских и поселковых советов.