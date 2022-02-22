В Самарской области пропали два подростка

В Отрадном пропали подростки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Отрадном пропали два подростка. Парня и девушку разыскивают родители, волонтеры и полицейские.

Известно, что Ангелина Арипова и Алексей Егоров ушли из дома 20 февраля 2022 года. Их местонахождение неизвестно. Сотрудники полиции распространили ориентировку на молодых людей. Волонтеры и правоохранители обходят дворы, улицы и заброшенные дома, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы Егорова: на вид 14-15 лет, рост 175 сантиметров, худощавый, голубые глаза, волнистые волосы, челка закрывает глаза. Был одет в темно-синюю куртку, черную кофту с капюшоном, черные ботинки и черные брюки.

Приметы Ариповой: на вид также 14-15 лет, рост 160 сантиметров, среднее телосложение, прямые темные волосы, родимое пятно на подбородке. Была одета в черную куртку, синие джинсы и темно-синие ботинки.

Сотрудники правопорядка отмечают, что все, кто имеет какую-либо информацию, могут обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 2-35-11 или 112.