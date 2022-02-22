В Самаре назвали точную дату сноса ТЦ «Колизей»

Торговый центр снесут в марте. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре планируют сносить торговый центр «Колизей». Об это стало известно после заявления арендаторов.

В социальных сетях представители сообщили, что «Колизей» начнут сносить с 15 марта. Сам торговый центр будет работать до 11 марта. Пока неизвестно, как снесут здание. На то, чтобы покинуть помещение съемщиками дали 25 дней.

На месте центра и территории владельцы участка планируют построить жилой комплекс. Компания «АВЦ» уже получила все необходимые разрешения от мэрии города. Общая площадь застройки превысит 130 тысяч квадратных метров. Предположительно, на месте бывшего «Колизея» вырастут многоэтажки.