В Самаре начали суд над бывшей судьей Анной Бондаренко

Стартовало рассмотрение уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начался суд над экс-судьей. Анну Бондаренко задержали при получении взятки.

Известно, что бывшая сотрудница Промышленного районного суда попалась с поличным в 2020 году. Мужчина передал экс-судье 400 тысяч рублей, чтобы та помогла его знакомой. Передача средств планировались через посредника.

Уголовное дело начали рассматривать в феврале 2022 года. Сначала ее обвиняла по статье о получении взятки, но теперь экс-судье вменяют статью о покушении на мошенничество. Первое заседание было назначено в конце января этого года.