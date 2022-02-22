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Происшествия22 февраля 2022 15:43

В Самаре начали суд над бывшей судьей Анной Бондаренко

Ее задержали с поличным
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Стартовало рассмотрение уголовного дела

Стартовало рассмотрение уголовного дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начался суд над экс-судьей. Анну Бондаренко задержали при получении взятки.

Известно, что бывшая сотрудница Промышленного районного суда попалась с поличным в 2020 году. Мужчина передал экс-судье 400 тысяч рублей, чтобы та помогла его знакомой. Передача средств планировались через посредника.

Уголовное дело начали рассматривать в феврале 2022 года. Сначала ее обвиняла по статье о получении взятки, но теперь экс-судье вменяют статью о покушении на мошенничество. Первое заседание было назначено в конце января этого года.