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Общество22 февраля 2022 16:38

В Самарской области ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, оценили более чем в 1 миллион рублей

Появились данные за 2022 год
Алена ПРОВКИНА
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Полицейские выявили 208 административных нарушений

Полицейские выявили 208 административных нарушений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предоставили данные об ущербе, нанесенном окружающей среде. Охотники должны более 1 миллиона рублей.

По полученным данным, с начала 2022 года выявили 208 административных нарушений, связанных с нанесением вреда охотничьим угодьям области. Из них 28 – только за прошедшую неделю. Общая сумма возмещенного ущерба в бюджет Самарской области составляет 1 210 200 рублей в 2022 году.

За прошлую неделю сотрудники правоохранительных органов изъяли 2 охотничьих ружья, автомобиль, тепловизор и части убитых животных: голову, шкуру и мясо незаконно добытой косули.