В Самарской области губернатор поручил произвести индексацию выплат на уровень инфляции

Губернатор Самарской области направил поручение в областное правительство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют провести перерасчет 13-ти региональных выплат. Губернатор Дмитрий Азаров области отправил поручение в областное правительство.

- В бюджете была предусмотрена индексация на 4,3%, но мы планируем провести перерасчет 13-ти региональных выплат по фактическому уровню инфляции в 8,4%, - сообщил глава Самарской области.

Срок проведения индексации – до 1 марта 2022 года. В число получателей выплат входят: ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, пострадавшие от политрепрессий, почетные граждане области, самарцы, получившие знаки «За заслуги перед Самарской областью», «Материнская доблесть» СГД и Губернатора. Отмечают, что более 412 тысяч жителей Поволжья на данный момент получают выплаты.