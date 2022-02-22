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Общество22 февраля 2022 17:08

Дмитрий Азаров вручил Эдуарду Латыпову почетный знак «За труд во благо земли Самарской»

Латыпов заработал три медали на Олимпиаде в Пекине
Сергей ЧЕРНЫХ
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Дмитрий Азаров поздравил Эдуарда Латыпова с успехами на Олимпиаде в Пекине

Дмитрий Азаров поздравил Эдуарда Латыпова с успехами на Олимпиаде в Пекине

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил биатлонисту Эдуарду Латыпову, заработавшему три медали на Олимпиаде в Пекине, почетный знак «За труд во благо земли Самарской».

Латыпов стал трехкратным бронзовым призером Олимпиады. Он заработал бронзовые награды в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете.

Биатлонист живет в Самарской области, спортом он начал заниматься в селе Камышла.

- Я уверен, что три бронзовые медали – это успех. Это очень важный вклад в копилку достижений российского спорта и нашей страны. Искренне от всей души Вас поздравляю! – сказал глава региона.

Эдуард Латыпов подарил губернатору фирменный постер Олимпийских игр с автографами российских биатлонистов и лыжников. В дальнейшем его разместят в музее самарского спорта.