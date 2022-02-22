В Самаре убирают не только снег, но и крышки колодцев

Крышки могут повредить во время уборки. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре продолжают бороться с последствиями снегопада. Подрядчики для расчистки улиц используют специализированную технику.

Специалисты ресурсной компании отметили, что во время механизированной уборки улиц и автодорог снимают не только слой снега, но и крышки канализационных люков. «РКС-Самара» рассказали, что за последний месяц случайно повредили более 50 люков.

Ресурсники попросили граждан быть внимательнее из-за угрозы открытых теплокамер. При обнаружении необходимо обратиться в соответствующие службы или в диспетчерскую «РКС-Самара».