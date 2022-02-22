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Общество22 февраля 2022 18:11

В Самаре убирают не только снег, но и крышки колодцев

При механизированной очистке повредили более 50 колодцев
Алена ПРОВКИНА
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Крышки могут повредить во время уборки. Фото: "РКС-Самара"

Крышки могут повредить во время уборки. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре продолжают бороться с последствиями снегопада. Подрядчики для расчистки улиц используют специализированную технику.

Специалисты ресурсной компании отметили, что во время механизированной уборки улиц и автодорог снимают не только слой снега, но и крышки канализационных люков. «РКС-Самара» рассказали, что за последний месяц случайно повредили более 50 люков.

Ресурсники попросили граждан быть внимательнее из-за угрозы открытых теплокамер. При обнаружении необходимо обратиться в соответствующие службы или в диспетчерскую «РКС-Самара».