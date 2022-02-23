«Динамо-Самара» снялось с чемпионата и Кубка России по мини-футболу

После 20 сыгранных матчей «Динамо» шло на шестом месте. Фото: ассоциация мини-футбола России.

Мини-футбольная команда «Динамо-Самара» снялась с чемпионата и Кубка России. Об этом сообщается на сайте ассоциации мини-футбола страны. Официальная причина – тяжелая финансовая ситуация в самарском клубе.

- В оставшихся матчах «Париматч-Суперлиги» клубу «Динамо-Самара» будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5, - говорится в сообщении.

После 20 сыгранных матчей «Динамо» занимало шестую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги. До плей-офф в чемпионате России остается семь туров, где команды сыграют по два матча в каждом.

Ранее президент «Динамо-Самара» Игорь Карпов был задержан по делу о попытке дачи взятки. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Возможно, это также послужило причиной снятия команды с чемпионата и Кубка страны.