В Самаре запустили опрос о качестве общественного транспорта

Самарцы начали жаловаться на отсутствие транспорта и его состояние Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова запустила опрос об удовлетворенности услугами общественного транспорта в Самаре. Самарцы могут ответить на несколько вопросов о качестве предоставляемых услуг на сайте ombudsman63.ru.

Подобный опрос в настоящее время как никогда актуален, так как поступает множество жалоб на работу общественного транспорта. Самарцы в первую очередь недовольны количеством подвижного состава, в связи с чем увеличивается интервал их движения. Так же поступают жалобы на состояние автобусов, троллейбусов и трамваев.

Сам перевозчик связывает проблему с интервалами движения общественного транспорта с дефицитом кадров в сфере пассажирских перевозок. Кроме того, кадровый дефицит привел к повышению стоимости проезда. Сейчас этот вопрос решается на уровне правительства Самарской области.

Однако несмотря на многие факторы, которыми недовольны горожане, власти стараются развивать сферу пассажирских перевозок. Так, в Самаре закупаются новые троллейбусы и трамваи, а в 2024 году появится новая станция метро, которая свяжет отдаленные районы с центром.