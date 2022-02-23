В Самарской области 23-летний парень полгода спаивал алкоголем свою 15-летнюю подругу

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Клявлинского района выявили факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Так, стало известно, что 23-летний местный житель систематически вовлекал свою 15-летнюю знакомую к распитию алкогольных напитков. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, 23-летний житель Клявлинского района с сентября 2021 по январь 2022 года систематически покупал алкогольные напитки (пиво, коктейль, коньяк) и предлагал их своей подруге. Подросток добровольно соглашалась и распивала алкоголь вместе с подозреваемым.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.