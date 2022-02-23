В Самаре загорелась кровля здания возле ТЦ «Скала» на Московском шоссе 23 февраля 2022 года

ИТ-парк открылся в 2022 году

В Самаре, утром 23 февраля 2022 года, произошел пожар возле ТЦ «Скала» на Московском шоссе, 4 к4. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, сотрудников бизнес-центра эвакуировали, пострадавших нет.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание кровли одноэтажного строения. Пожарные работают по повышенному рангу сложности – «Пожар №2».

В настоящее время уточняется количество эвакуированных из здания людей. Пожарные продолжают бороться с огнем, о локализации и ликвидации на момент публикации не сообщается.