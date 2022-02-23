В Самарской области 52-летняя женщина пустила в дом незнакомца и лишилась денег и телефона

Грабителя арестовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию города Жигулевска обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее ограбил малознакомый мужчина. Хозяйка впустила в дом 30-летнего мужчину, а он украл у нее телефон и 98 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что заявительница накануне познакомилась с мужчиной, с которым позже она распивала спиртные напитки. Молодой человек узнал о намерениях женщины приобрести новый дом, поэтому предложил познакомить ее с риелтором. Женщина согласилась на сделку и пошла в соседнюю комнату за деньгами для оплаты услуг риелтора. Пока ее не было, незнакомец похитил мобильный телефон, а после вошел в комнату, где толкнул потерпевшую на кровать и выхватил пачку денег из рук жертвы.

Женщина подробно описала преступника и рассказала о направлении, в котором он скрылся. Через несколько часов полицейские нашли подозреваемого и задержали его. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Задержанный полностью признал свою вину и рассказал, что часть похищенных денег он успел потратить на собственные нужды. Полицейские изъяли оставшиеся деньги в сумме 55 тысяч рублей, а также мобильный телефон пострадавшей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» Теперь преступнику может грозить лишение свободы до 7 лет.