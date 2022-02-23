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Общество23 февраля 2022 10:02

В самарских сугробах завелись «снежные блохи»

Жительница Самарской области заметила на снегу живые черные точки
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Самарцев напугали прыгающие по снегу букашки

Самарцев напугали прыгающие по снегу букашки

Фото: принтскрин видео.

В Самарской области были замечены «снежные блохи». Местная жительница засняла на видео, как множество черных точек в хаотичном порядке прыгают по снегу в лесу. КП-Самара поговорила с энтомологом Богданом Погадаевым и выяснила, что это за насекомые и опасны ли они для людей и животных.

- Глетчерная, или как ее называют в народе, «снежная» блоха относится к семейству ногохвостов. Однако с обычной блохой, которая живет в шерсти животных, она имеет мало чего общего, кроме внешнего вида, - говорит энтомолог.

Ногохвосты очень маленькие, но из-за контрастности на снегу, их очень хорошо видно. Особенно, когда они сбиваются в стаи, как на видео. Глетчерные блохи активны круглый год, но есть некоторые виды, которые предпочитают вылезать в оттепель на поверхность снега.

Данный вид ногохвосток абсолютно безопасен как для людей, так и для животных и растений. Несмотря на пугающие прыгающие стайки, не стоит опасаться за свое здоровье и окружающую среду.