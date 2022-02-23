Самарастат составил среднестатистический портрет мужчины из Самарской области

Рассказываем, как выглядит среднестатистический самарец Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День Защитника Отечества, 23 февраля, специалисты Самарастата составили портрет среднестатистического мужчины Самарской области. Стало известно, что среднестатистический самарец имеет среднее образование, работает специалистом среднего уровня квалификации, женат и имеет одного ребенка.

На начало 2021 года в Самарской области было зарегистрировано 3,2 миллиона человек, из них 46% (1,4 миллиона) – мужчины. Преобладание женского населения характерно для многих регионов страны. Несмотря на то, что в Самарской области рождается больше мальчиков, чем девочек, начиная с 35 лет численность женщин начинает преобладать, а в возрастных группах эта асимметрия особенно увеличивается.

- Это связано с тем, что женщины отличаются большей продолжительностью жизни. Средний возраст представителей сильной половины Самарской области на начало 2021 года – 38,4 года, - рассказали в Самарастате.

В 2020 году было проведено исследование, которое показало, что мужчины в Самарской области обычно выбирают для себя рабочие профессии. К ним относятся водители, сварщики, газорезчики, слесари и автослесари, а также квалифицированные рабочие промышленности, строительства и транспорта.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, среднестатистический мужчина в Самарской области состоит в зарегистрированном браке и воспитывает одного ребенка.

Представители Самарастата отметили, что предварительные итоги Всероссийской переписи 2021 года будут известны в апреле, а в 4 квартале подведут окончательные итоги статистического наблюдения. Поэтому данные о среднестатистическом мужчине могут измениться.