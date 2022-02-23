Четверть самарцев ходят к косметологам, но не хотят получать косметику в подарок

Большинство самарцев с возрастом все скептически настраиваются на походы к косметологам и покупке косметики для себя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В преддверии 23 февраля маркетплейс OZON провел опрос среди жителей Самары по поводу использования уходовых средств для мужчин. Почти две трети самарцев не ходят к косметологам, а в выборе косметических средств для себя полагаются на мнение своих вторых половинок.

Самарские мужчины не любят, когда им дарят косметику. Многие сетуют на то, что получают в подарок не то, что им нужно. Только 1% опрошенных сожалеют, что им не дарят косметику, и были бы рады такому презенту, например, на 23 февраля.

Обычно мужчины пользуются из косметики только кремами до и после бритья. Около половины опрошенных жителей Самары отдают предпочтение специальным лосьонам, а остальные предпочитают дополнять стандартную процедуру бриться кремами для лица.

18% мужчин с бородой и усами подходят к выбору уходовой косметики намного тщательнее. В преддверии Дня защитника отечества на маркетплейсе резко вырос спрос на наборы по уходу за усами и бородой. Хитом продаж стал набор с различными маслами, гребнями, щетками и специальным трафаретом для придания нужной формы.

В выборе средств для ухода мужчины в основном полагаются на женщин: 58% доверяют в этом вопросе мнению жены или подруги. 11% даже не советуются, а просто берут косметику у своей второй половины.

Почти половина самарцев ухаживают не только за лицом, но и следят за состоянием своих рук. А вот в отношении косметологов мужчины категоричны: 64% заявили, что никогда не ходили к ним и не собираются ходить. Также на мнение по поводу профессионального ухода влияет возраст. Если до 25 лет больше половины опрошенных высказались негативно о походе к косметологу, то в возрасте от 40 лет и старше это число достигает 80%.