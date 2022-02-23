В Самаре высокий брюнет в белой водолазке стащил с прилавка в ломбарде золотую цепочку

Полицейские составили фоторобот преступника. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Самары обратились сотрудники комиссионного магазина на Пугачевском тракте. Они сообщили, что неизвестный мужчина открыто похитил золотую цепочку и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские опросили свидетелей и составили фоторобот предполагаемого преступника. На вид ему около 20-25 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения с короткими темными волосами. Мужчина был одет в тонкую тканевую куртку темного цвета, темные брюки, белую водолазку и черную вязаную шапку.

Сотрудники полиции просят всех, кто знает местонахождение преступника, обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить информацию по телефонам: 8 (846) 330-00-02, 330-03-00 или 112.