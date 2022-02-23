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Общество23 февраля 2022 12:38

Бывший прокурор Самары Андрей Шевцов стал Амурским бассейновым природоохранным прокурором

Андрей Шевцов был назначен на новую должность указом Президента РФ
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Ранее он занимал пост первого зампрокурора Амурской области

Ранее он занимал пост первого зампрокурора Амурской области

Бывший прокурор Самары Андрей Шевцов получил новую должность в Амурской области. Указом Президента РФ его назначили Амурским бассейновым природоохранным прокурором. До этого Андрей Шевцов работал первым заместителем прокурора Амурской области.

- Очень рад этому назначению. Оно особенно актуально, учитывая, что проблемы экологии, защиты природы и окружающей среды, выходят сегодня на первый план, - написал в своем поздравлении депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат выразил уверенность, что именно такой профессиональный и принципиальный человек как Андрей Шевцов должен навести порядок в сфере экологии региона. К такому выводу Александр Хинштейн пришел, вспоминая работу Шевцова на должности самарского прокурора.