Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 февраля 2022 13:36

В День защитника Отечества 23 февраля 2022 года Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню

Губернатор поблагодарил военнослужащих за безупречную службу и мужество при выполнении служебного долга
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
23 февраля - День Защитника Отечества

23 февраля - День Защитника Отечества

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 23 февраля 2022 года возложил цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади Славы. В торжественном мероприятии также приняли участие представители депутатского корпуса и силовых ведомств, сотрудники правительства Самарской области администрации Самары и просто неравнодушные жители областного центра.

От лица жителей Самарской области Дмитрий Азаров поздравил военнослужащих и сотрудников силовых структур с праздником. Глава региона поблагодарил защитников Отечества за безупречную службу и мужество при выполнении служебного долга. Особую благодарность глава региона выразил ветеранам Российской Федерации.

Напомним, на территории Самарской области базируется уникальное объединение – 2-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия. Самарское объединение чтит память предков и продолжает традиции. Военные успешно выполняют учебно-боевые, миротворческие и специальные задачи.