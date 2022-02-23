В Тольятти водитель «Гранты» не пропустил иномарку на перекрестке и отправил свою пассажирку в больницу

"Гранта" получила удар в пассажирскую дверь. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем, 22 февраля 2022 года, в Тольятти на пересечении улиц Жилина и Мира произошло ДТП, в результате которого 36-летняя женщина получила травмы. Как рассказали полицейские, водитель «Лады Гранты» не пропустил иномарку на перекрестке и получил удар в бок.

- По предварительным данным, 38-летний водитель отечественного автомобиля, выполняя поворот налево на перекрестке, не уступил дорогу встречной «Киа Соул», которой управляла 61-летняя женщина, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пострадала пассажирка «Гранты». Удар пришелся в ее пассажирскую дверь. Женщину госпитализировали в больницу, где после осмотра врачи назначили ей амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.