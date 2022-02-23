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Общество23 февраля 2022 15:22

В Тольятти хотят открыть социальный центр помощи женщинам, которые попали в трудную ситуацию

Волонтеры «Право на счастье» выступили с инициативой открытия кризисного центра
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Волонтеры хотят помочь женщинам, которые по разным обстоятельствам остались без поддержки

Волонтеры хотят помочь женщинам, которые по разным обстоятельствам остались без поддержки

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самарская региональная общественная организация защиты и поддержки детей и матерей «Право на счастье» планирует открыть в Тольятти кризисный центр для женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Сейчас волонтеры проводят исследования, чтобы понимать актуальность и оценить масштабы проблемы. Журналист «КП-Самара» поговорил с руководителей организации Мариной Федотовой и выяснил, для чего нужно подобный проект в Тольятти.

- Ввиду нашей деятельности мы столкнулись с рядом социальных проблем. В первую очередь женщинам с детьми, которые обращаются к нам, нужна социальная, психологическая реабилитация и юридическая помощь. Кризисный центр-это не только «убежище» для мам с детьми, но и комплекс проектов для адаптации и реабилитации женщин и детей которые в силу обстоятельств или насилия в семье оказались в трудной жизненной ситуации, - рассказала Марина Федотова.

Подобный центр «Ты не одна» есть в Самаре, в Тольятти на данный момент функционирует Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин», где женщины также могут получить временный приют и реабилитацию. Однако попасть туда тольяттинкам не так просто, как кажется.

- «Дельфин» рассчитан на 20 человек. Попасть туда можно только по определенным документам, поэтому наличие прописки уже считается основанием для отказа в приеме. Но есть ряд обстоятельств, когда женщина с детьми не может вернуться домой, а иногда вынуждена прятаться, при этом у нее есть не просто прописка, а недвижимость в собственности. Именно тогда она сможет обратиться за помощью к нам, - говорит руководитель «Право на счастье».

Сейчас волонтеры собирают и анализируют статистику по подобным обращениям в кризисных ситуациях, чтобы понимать масштабы проблемы в Тольятти. По словам активистов, в перспективе они планирует взаимодействовать также и с городской администрацией.