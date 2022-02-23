Самарские женщины чаще, чем мужчины, задумываются о начале военной карьеры

Женщинам нравится военная карьера больше, чем мужчинам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, как жители Самарской области относятся к службе в армии и карьере военнослужащего. Как оказалось, женщины чаще видят себя в карьере военнообязанного, нежели мужчины.

В целом военную службу готовы выбрать 42% опрошенных, а вот 39% высказались категорически против этой сферы работы, остальные затруднились ответить. Любопытно, что женщины чаще мужчин находят военную службу привлекательной карьерной траекторией – 42% против 36%. Однако мнение о военной карьере зависит также и от возраста. Так, самарцы старше 45 лет дают высокую оценку службе в армии, а вот респонденты до 34 лет не видят в военной занятости ничего привлекательного.

Если говорить о преимуществах карьеры военнослужащего, то 68% опрошенных отметили в первую очередь ранний выход на пенсию, 65% привлекают положенные военным льготы, а 45% высказались за стабильность. 45% опрошенных отметили привлекательную зарплату, 35% считают данную профессию значимой и престижной, а 13% самарцев отметили гарантированный карьерный рост.

Однако есть и недостатки работы в рядах российской армии. Так, большинство жителей Самарской области говорят, что такая работа опасна для жизни, 55% самарцев не готовы покидать пределы региона из-за работы, а 45% не согласны выезжать за пределы страны. 29% самарцев оказались не готовы беспрекословно выполнять приказы главнокомандующих.