Беженцы из ДНР и ЛНР приедут в Самарскую область 24 февраля 2022 года

Почти половина пребывающих - пожилые и дети Фото: Александр КОЦ

24 февраля 2022 года в Самарскую область прибудут переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик. По предварительной информации почти половина прибывающих - это дети разных возрастов, в том числе младенцы, много пожилых людей. Сейчас правительство Самарской области проверяет готовность пунктов временного размещения.

Пункты временного размещения будут развернуты на базе Кинель-Черкасского санатория «Колос», лагеря «Космос-2», баз отдыха «Дубки» и «Волжанка». В каждом ПВР будет развернут мобильный пункт центра занятости. Кроме того, организованы пункты оказания медицинской помощи, юридической помощи, будут проводиться консультации по социальным мерам поддержки.

- В ПВР подготовлено все для встречи женщин с детьми, в том числе с грудничками, граждан пожилого возраста. Будут проведены плановые медицинские осмотры, тестирование на COVID-19, - отметили в региональном правительстве.

Правительство Самарской области готово оказать всю необходимую помощь для жителей ДНР и ЛНР, которые вынуждены временно оставить свои дома, спасая свои жизни и семьи. На эти цели выделяются средства из федерального бюджета, а также внебюджетных источников: общественные организации, волонтеры и просто жители Самарской области, которые выразили искреннее желание помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.