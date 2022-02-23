В Самарской области к концу недели оттепель закончится, и ударят морозы до -10 градусов

Самарцев предупредили о гололеде Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области 24-26 февраля 2022 года. По прогнозу синоптиков, оттепель к концу недели закончится, а по ночам будет холодать до -10 градусов.

В четверг, 24 февраля, в Самаре будет облачно, осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет по-настоящему весенней от 0 до +2 градусов, а вот в ночь на пятницу ударят морозы до -10 градусов.

В пятницу также не ожидается ни снега, ни дождя. Днем местами по Самарской области столбики термометров будут колебаться в пределах +1…-4 градусов. Ночью от -5 до -10 градусов.

26 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду, но местами небо будет проясняться. Температура воздуха днем составит +1…-4 градусов.

Синоптики предупреждают жителей Самарской области об опасностях «температурных качелей». Так, из-за неустойчивой, сначала аномально теплой, а затем морозной погоды по ночам, на дорогах может образоваться гололедица. Самарцев просят соблюдать осторожность.