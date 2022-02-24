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Общество24 февраля 2022 3:01

Красное зарево и падающие звезды: шикарный салют к 23 февраля в Самаре сняли на видео

На видео попал потрясающий салют в Самаре 23 февраля 2022 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Салют был просто потрясающим

Салют был просто потрясающим

23 февраля 2022 года жители Самары могли восхититься пятиминутным салютом, посвященным празднику День защитника Отечества. Впрочем, погода в этот день была не слишком-то хороша и не подталкивала никого к прогулкам. Целый день шел мокрый снег и дождь, многие даже думали, что салют отменят. Тем не менее шикарное зрелище горожанам показали, а для тех, кто не смог посмотреть его в режиме онлайн, все действо сняли на видео. Записью поделился самарский видеоблогер Сергей Щекин.

Салют был действительно шикарный. Пять минут в небо взмывали залпы и разрывались, озаряя все вокруг красным заревом, похожим на ярчайший закат над Волгой. Наверняка, способствовала этому и высокая влажность. Потом красные вспышки стремились вниз, как падающие звезды и гасли, не долетая до земли.

Те, кому посчастливилось посмотреть на салют вживую, делились восторгом: красиво, не пожалели, что пошли. Конечно, нашлись те, кто посетовали на напрасные траты и предложили использовать эти деньги в других целях. Кстати, несмотря на предположения комментаторов, этот салют - не ноухау, его и раньше в честь праздника запускали силами ЦВО. Именно поэтому салюта нет на 8 марта - ведь организует такой праздник военное ведомство.