Красное зарево и падающие звезды: шикарный салют к 23 февраля в Самаре сняли на видео

Салют был просто потрясающим

23 февраля 2022 года жители Самары могли восхититься пятиминутным салютом, посвященным празднику День защитника Отечества. Впрочем, погода в этот день была не слишком-то хороша и не подталкивала никого к прогулкам. Целый день шел мокрый снег и дождь, многие даже думали, что салют отменят. Тем не менее шикарное зрелище горожанам показали, а для тех, кто не смог посмотреть его в режиме онлайн, все действо сняли на видео. Записью поделился самарский видеоблогер Сергей Щекин.

Салют был действительно шикарный. Пять минут в небо взмывали залпы и разрывались, озаряя все вокруг красным заревом, похожим на ярчайший закат над Волгой. Наверняка, способствовала этому и высокая влажность. Потом красные вспышки стремились вниз, как падающие звезды и гасли, не долетая до земли.

Те, кому посчастливилось посмотреть на салют вживую, делились восторгом: красиво, не пожалели, что пошли. Конечно, нашлись те, кто посетовали на напрасные траты и предложили использовать эти деньги в других целях. Кстати, несмотря на предположения комментаторов, этот салют - не ноухау, его и раньше в честь праздника запускали силами ЦВО. Именно поэтому салюта нет на 8 марта - ведь организует такой праздник военное ведомство.